        На Полтавщині п’яний водій влаштував ДТП: постраждала трирічна дитина

        Галина Шподарева
        2 Січня 2026 11:28
        У ДТП на Полтавщині постраждав трирічний хлопчик / Фото: ГУНП в Полтавській області
        1 січня близько 15:30 на автодорозі Київ – Харків у районі села Поділ Миргородського району не розминулися дві автівки. Унаслідок ДТП одна з машин вилетіла у кювет, постраждала трирічна дитина.

        Про це повідомили в ГУНП в Полтавській області.

        За попередньою інформацією, легковий автомобіль MG під керуванням 47-річного жителя Запорізької області, зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом якого перебувала 41-річна жінка.

        У результаті ДТП пасажир автомобіля Skoda, трирічний хлопчик, дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

        “Також правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля MG перебував у стані сп’яніння”, – розповіли в поліції.

        Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

        Місце ДТП на Полтавщині / Фото: ГУНП в Полтавській області

