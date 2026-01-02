На Полтавщині п’яний водій влаштував ДТП: постраждала трирічна дитина

1 січня близько 15:30 на автодорозі Київ – Харків у районі села Поділ Миргородського району не розминулися дві автівки. Унаслідок ДТП одна з машин вилетіла у кювет, постраждала трирічна дитина.

Про це повідомили в ГУНП в Полтавській області.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль MG під керуванням 47-річного жителя Запорізької області, зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом якого перебувала 41-річна жінка.

У результаті ДТП пасажир автомобіля Skoda, трирічний хлопчик, дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

“Також правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля MG перебував у стані сп’яніння”, – розповіли в поліції.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.