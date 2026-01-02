В Україні вже можна отримати 50 тисяч гривень на новонародженого: як оформити виплату

З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає одноразову державну допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень. Оформити виплату можна через Пенсійний фонд України або за допомогою сервісу “єМалятко” в застосунку “Дія”.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону 2 січня.

За її словами, закон, який передбачає одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень при народженні дитини, набрав чинності 1 січня 2026 року. Отримати виплату можна двома шляхами:

подати заяву до Пенсійного фонду;

оформити заяву через сервіс “єМалятко”, який є в “Дії”.

“Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, тоді потрібно звернутися до Пенсійного фонду”, – пояснила Шемелинець.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року в Україні підвищать виплати на дітей. Сума та умови залежатимуть від того, коли народився малюк: одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати матері, які народять після 1 січня 2026 року. Для дітей, яким станом на цю дату не буде року, покладено щомісячні фіксовані виплати.