Железняк заявив про можливе призначення глави СЗР на керівну посаду в ГУР

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив про можливі кадрові зміни в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Про це він повідомив у своєму дописі в Telegram.

За його інформацією, на одну з керівних посад у ГУР очікується призначення нинішнього керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Железняк зазначив, що раніше у політичних колах активно обговорювалася версія, за якою начальнику ГУР Кирилу Буданову дозволять обрати кандидата з-поміж своїх заступників, однак зараз, за його словами, ситуація виглядає інакше.

Депутат також звернув увагу на те, що Іващенка раніше пов’язували з так званою квотою керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

“Виходить у Єрмака нарешті вийде заміна Буданова на Іващенко))) Правда не думаю, що він так це бачив)”, – написав Железняк.

Офіційних підтверджень або коментарів щодо можливих кадрових рішень у ГУР чи Службі зовнішньої розвідки наразі не оприлюднювали.