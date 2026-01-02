ГУР розкрило деталі інсценування вбивства командира РДК Капустіна (відео)

Для збереження життя командира “Російського добровольчого корпусу” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України розвідники ГУР провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої інсценували його загибель.

Кадри спецоперації показали в ГУР МО України.

“Для підтримки легенди розвідники створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував “наслідки удару” – палаючу автівку”, – розповіли в ГУР.

Убивство Дениса Капустіна замовили спецслужби РФ та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

“Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам “замовлення” – пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР”, – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в розвідці, у результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, також встановлено коло осіб – замовників ліквідації Капустіна у російських спецслужбах та виконавців.