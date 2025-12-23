Обіцяли навчання охоронців, відправили на війну: як південноафриканців заманили до російської армії

Південноафриканець Дубандлела, батько трьох дітей, у липні відчував гордість, коли його 20-річний син підписався на нібито елітну підготовку VIP-охоронців у Росії, пише Reuters.

П’ять місяців потому Дубандлела перебуває у відчаї. Його син став жертвою ймовірної вербувальної афери: за його словами, він та щонайменше ще 16 південноафриканців були фактично мобілізовані невизначеною найманською структурою і відправлені воювати на боці російських сил в Україні.

«Я звинувачую себе», – сказав Дубандлела агентству Reuters у своєму домі в Дурбані на східному узбережжі ПАР, зазначивши, що не міг оплатити синові навчання в університеті.

Реклама

Реклама

Речник президента ПАР Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья заявив, що ця справа «перебуває на найвищому рівні уваги».

«Процес повернення цих молодих людей надзвичайно чутливий, – сказав він. – Вони стикаються з серйозною загрозою для життя, і ми ведемо переговори з різними органами влади – як у Росії, так і в Україні – щоб з’ясувати, як вивести їх із цієї ситуації».

За його словами, основний акцент переговорів – саме з російською стороною, оскільки наявна інформація свідчить, що південноафриканців «фактично втягнули до складу російських військових сил».

На телефоні Дубандлели зберігаються фотографії, які, за його словами, син надіслав на початку грудня з місця поблизу лінії фронту на сході України, в районі Донбасу.

На одному зі знімків його син у військовій формі незграбно тримає автомат АК-47. На іншому – намагається спати в спідній білизні на бетонній підлозі тісного підвалу після укриття від українських дронів. Він виглядає настільки худим, що видно ребра.

Дубандлела, якому 56 років, відмовився називати повне ім’я своє і сина з міркувань безпеки. За його словами, син розповідав, що разом з іншими рекрутами щодня копав окопи в мороз.

«Іноді немає їжі – навіть тижнями, іноді немає води», – сказав він. За його словами, син часто плаче під час телефонних розмов.

«Я хочу повернутися додому… Будь ласка, тату, поговори з кимось», – цитує він слова сина.

Про аферу стало відомо 6 листопада, коли ПАР повідомила, що отримала сигнали лиха від 17 чоловіків віком від 20 до 39 років, які заявили, що застрягли на Донбасі.

Розслідуванням займається елітний підрозділ поліції Hawks. Воно зосереджене, зокрема, на ймовірній участі Дудузіле Зуми-Самбудли – доньки колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Вона згодом склала мандат депутатки від опозиційної партії Umkhonto weSizwe, яку очолює її батько, та заперечила будь-яку обізнаність щодо афери.

За словами поліції, справу розглядають як можливий злочин проти держави, оскільки громадянам ПАР заборонено надавати несанкціоновану військову допомогу іноземним державам, збройним угрупованням або найманцям.

За кілька днів після прибуття до Росії 11 липня рекрутам у Ростові-на-Дону запропонували контракти російською мовою. Двоє з них розповіли Reuters, що не хотіли підписувати документи через відсутність перекладача, однак, за їхніми словами, Зума-Самбудла, яка була присутня, переконала їх, що йдеться лише про контракти на охоронну підготовку.

Коли рекрути зрозуміли, що їх відправляють на війну, «ми були шоковані», розповів один із них.

За їхніми словами, у серпні їм повідомили, що вони їдуть воювати. Листування у WhatsApp, яке один із рекрутів передав Reuters, свідчить, що на його застереження про підготовку до війни він отримував відповіді на кшталт: «Це не передова, вас просто лякають», а також запевнення, що вони «лише патрулюватимуть».

Згодом у рекрутів почали забирати банківські картки та телефони, однак їм відповідали: «Все добре, немає жодного стресу».

Один із рекрутів – 40-річний південноафриканський охоронець, батько трьох дітей – розповів, що вони часто залишалися без зв’язку, харчувалися хлібом і консервованою рибою, завантажували артилерійські снаряди та постійно боялися за життя.

Він перебував на Донбасі під час останнього контакту з Reuters 18 грудня.

За даними України, на боці Росії воюють понад 1 400 громадян із кількох десятків африканських країн. Серед них був і 22-річний кенієць Девід Кулоба, який підписав контракт російською мовою про «добровільну службу» в армії РФ.

Коли він зрозумів, що його відправляють в Україну, за словами матері, він запевняв її, що буде в безпеці. Це була їхня остання розмова.

Згодом жінка отримала голосове повідомлення від побратима сина: Девід загинув унаслідок вибуху на передовій.