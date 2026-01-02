Росія завдала удару по Харкову двома ракетами, триває рятувальна операція – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах про російський ракетний удар по Харкову. За попередніми даними, місто атакували двома ракетами, влучання зафіксовані по житловій забудові.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов наразі відомо про 13 поранених.

За словами глави держави, один із житлових будинків зазнав значних пошкоджень. На місці працюють рятувальні служби, триває пошуково-рятувальна операція, до якої залучені всі необхідні підрозділи. Точна кількість постраждалих наразі уточнюється.

Реклама

Реклама

Один із житлових будинків зазнав значних пошкоджень / Фото ДСНС

Зеленський зазначив, що екстрені служби, ДСНС України, а також міська й обласна влада Харківщини надаватимуть оновлену інформацію щодо наслідків удару.

Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома. Екстрені служби, ДСНС України, міська та… pic.twitter.com/aqFZfzkHwX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

Президент наголосив, що такі обстріли свідчать про ставлення Росії до людського життя і відбуваються попри міжнародні дипломатичні зусилля, зокрема з боку Сполучених Штатів. За його словами, лише Росія не зацікавлена у завершенні війни та щодня робить кроки для її продовження.

У цьому контексті Зеленський підкреслив необхідність подальшої підтримки України, зокрема посилення протиповітряної оборони, оборонних позицій і захисту цивільного населення, та подякував усім партнерам, які залишаються на боці України.