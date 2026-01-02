На Прикарпатті викрили правоохоронця на привласненні 2,7 млн грн державної допомоги родині загиблої захисниці “Азовсталі”

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру одному із заступників начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області. Йому інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронець заволодів коштами державної одноразової грошової допомоги, виплаченої батькові військовослужбовиці Національної гвардії України, яка загинула у квітні 2022 року під час виконання бойового завдання на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Слідство встановило, що підозрюваний перебував у родинних стосунках із батьком загиблої захисниці. Дізнавшись про отримання ним державної допомоги, посадовець вирішив заволодіти цими коштами.

Щоб увійти в довіру, правоохоронець запропонував чоловікові переїхати до Івано-Франківської області, використовуючи службове становище, влаштував його на роботу до Управління поліції охорони та пообіцяв допомогу з придбанням житла.

У 2023 році, зловживаючи довірою потерпілого, підозрюваний придбав квартиру в новобудові площею понад 100 кв. м вартістю майже 2,7 млн грн, переконуючи, що житло купується для батька загиблої військовослужбовиці. Водночас майнові права на нерухомість він оформив на свою близьку родичку, а після введення будинку в експлуатацію зареєстрував на неї і право власності.