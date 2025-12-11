Україна й Франція обговорили спільне виробництво озброєння та технологій для фронту

Про це повідомив керівник Офісу Президента Павло Паліса у дописі в X.

Паліса зазначив, що зустріч із представниками французької оборонної індустрії стала продовженням перемовин, розпочатих під час недавнього візиту Президента до Парижа. У переговорах взяли участь заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр, радник Президента Олександр Камишин, представники Генштабу та Повітряних Сил.

Зустріч з представниками французької оборонки / Фото з x.com/PavloPalisa

Основна увага, за словами Паліси, була зосереджена на тому, що потрібно українським військам просто зараз – у реальних умовах війни, а не в теоретичній перспективі. Йдеться про ударні дрони, дрони-перехоплювачі, високоточні артилерійські снаряди, а також системи з елементами штучного інтелекту.

Паліса підкреслив, що Україна сьогодні надає унікальну можливість спільного виробництва та вдосконалення сучасного озброєння безпосередньо в умовах бойових дій. Французькі партнери це розуміють, що сприяє поглибленню співпраці.

Він додав, що робота триває над тим, щоб кожне ухвалене рішення якомога швидше перетворювалося на реальний ресурс для українських бригад на передовій.