Сумщина: Росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин – двоє загиблих

У Великописарівській громаді російська авіація завдала удару керованою авіабомбою по місцевому магазину. У момент влучання всередині перебували люди, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, загинули двоє мирних жителів – продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів. Ще одна продавчиня, яка також була всередині, дивом вижила.

Поранення отримали двоє людей. Одну жінку з травмами доправили до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Григоров наголосив, що російські війська свідомо завдають ударів по об’єктах, які мають бути безпечними для життя. Він висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних унаслідок атаки.