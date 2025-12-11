СБУ затримала агентів, які готували обстріли теплових- та гідроелектростанцій Київщини

Служба безпеки затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки, які брали участь у підготовці повітряних ударів рф по Київщині. Основними цілями рашистів були теплові та гідроелектростанції столичного регіону України, повідомили в СБУ.

Щоб навести атаки рф на ці об’єкти, фігуранти порізно обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд та з’ясовували їхній технічний стан після обстрілів.

Завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей / Фото СБУ

Як встановило розслідування, завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей. Обидва фігуранти віком 19 і 21 років потрапили до уваги російського гру, коли шукали «легкі заробітки» у Телеграм-каналах восени цього року.

Після дистанційного вербування воєнна розвідка рф «відрядила» агентів до Києва та прилеглих районів міста для коригування нової серії ракетно-дронових ударів по регіону.

Під час розвідвилазок зловмисники додатково фотографували та позначали на гугл-картах геолокації блокпостів на місцевих дорогах.

Кіберфахівці СБУ затримали агентів «на гарячому» в Києві, коли вони проводили дорозвідку за адресами потенційних «цілей».

Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони з анонімними чатами у месенджерах, з яких вони контактували з куратором від гру рф.

Обом затриманим про підозру у державній зраді.