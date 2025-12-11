Трамп заявив, що Зеленському “потрібно бути реалістом”

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському «потрібно бути реалістом», коментуючи ситуацію в Україні та можливість проведення виборів у воєнний час. Про це він сказав, відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста щодо своєї попередньої заяви про те, що українському президенту час «почати приймати деякі речі», повідомляє Укрінформ.

За словами Трампа, в Україні «вже давно не було виборів», а громадяни хочуть бачити політичне врегулювання. «Я думаю, йому потрібно бути реалістом. Мені дійсно цікаво, скільки часу пройде до виборів. Так, це демократія. Це довго. У них давно не було виборів. Вони втрачають багато людей. І, можливо, якщо подивитися на опитування, я б сказав, 82% людей вимагають урегулювання. Український народ хоче бачити урегулювання», — сказав президент США.

Трамп також заявив, що в Україні відбувається «масштабна корупція». «Я нікого не критикую, але там дійсно твориться масштабна корупція. І вони запитують: коли ж, люди ставлять це питання, коли відбудуться вибори? Чи збираються вони провести вибори, чи просто продовжать у тому ж дусі?» — зазначив він.

Президент США додав, що настав час для політичного врегулювання війни. «Я думаю, що пора уладнати цю війну. І я думаю, що цю війну можна уладнати, але для танго потрібні двоє», — підсумував Трамп.