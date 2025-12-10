У Чорному морі дрони СБУ Sea Baby атакували танкер “тіньового флоту” РФ

10 грудня в акваторій Чорного моря дрони СБУ Sea Baby уразили підсанкційний нафтовий танкер Dashan зі складу російського “тіньового флоту”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

Відомо, що танкер Dashan зі складу “тіньового флоту” Росії, який маскує свою приналежність прапором Коморських островів, був перехоплений у виключній економічній зоні України, коли рухався у напрямку портового термінала “Новоросійськ”.

Операцію проводили 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України. Унаслідок атаки українських морських дронів танкер дістав критичні пошкодження та повністю виведений з ладу.

Вартість танкера оцінюється у близько 30 млн доларів, а за один рейс судно може перевезти нафти на 60 мільйонів доларів. Танкер Dashan перебуває під низкою санкцій, зокрема українськими, Європейського союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та Швейцарії.

Нагадаємо, 29 листопада українські морські дрони Sea Baby атакували два танкери “тіньового флоту” РФ Kairo і Virat у Чорному морі. Обидва порожніми прямували на завантаження до Новоросійська.