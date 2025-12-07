FT: Атаки України в Чорному морі спричинили різкий стрибок страхових тарифів на судноплавство

Страхові тарифи для суден, що працюють у Чорному морі, за останній місяць зросли утричі й, за словами страхових брокерів, продовжать зростати після останніх українських атак на кораблі та порти в регіоні, пише Financial Times.

Вартість страхування воєнних ризиків для суден, які проходять через Чорне море – ключову торговельну зону для таких товарів, як зерно та нафта, – підскочила після атак українських спецпідрозділів на інфраструктуру, зокрема російський порт Новоросійськ.

Ціни на страхування воєнних ризиків зросли приблизно з 0,25-0,3 відсотка вартості судна на початку листопада до 0,5-0,75 відсотка цього тижня, повідомив FT керівник напрямку морського і вантажного страхування брокерської компанії Marsh Маркус Бейкер, що означає зростання цін до 250 відсотків.

Брокер зі страхування товарів в іншій компанії сказав, що для їхніх клієнтів тарифи зросли більш ніж на 200 відсотків.

За словами Бейкера, найбільше зростання зафіксовано в акваторії Чорного моря поблизу російського узбережжя, яке також омиває береги України, Грузії та Туреччини. «Росія посилюватиме ескалацію проти України, тому ми, ймовірно, побачимо подальше зростання ставок у регіоні», – зазначив він.

Останнім часом Україна завдавала ударів по суднах так званого тіньового флоту російських нафтових танкерів, які Москва використовує для обходу західних санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Минулої п’ятниці українські безпілотники вдарили по двох підсанкційних танкерах Kairos та Virat поблизу чорноморського узбережжя Туреччини в межах посиленої кампанії тиску на Москву. Про ще одну атаку на танкер Midvolga 2 у вівторок повідомила морська адміністрація Туреччини, хоча Київ заявив, що «не має жодного стосунку до цього інциденту».

Удари відбуваються на тлі того, що США продовжують зусилля щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною.

Найбільше зростання тарифів зафіксовано для танкерів, пов’язаних із Росією, а потім – для суховантажних суден російського походження, які перевозять навалочні вантажі, зокрема зерно, повідомив брокер зі страхування товарів.

Один із експертів з морської безпеки, який побажав залишитися неназваним, сказав, що ці удари стривожили власників танкерів, які побоюються, що мішенню стають навіть судна, які здійснюють «законну торгівлю».

Минулого тижня нафтовий танкер, що належить турецькій компанії, зазнав пошкоджень від чотирьох вибухів біля узбережжя Сенегалу. Після цієї атаки стамбульський власник судна, компанія Besiktas Shipping, заявив, що припиняє всі «рейси, пов’язані з Росією».

За словами Бейкера, цей напад міг бути спробою України підірвати діяльність судновласників, які торгують із Росією, однак участь України в інциденті біля берегів Сенегалу не підтверджено.

«Ніхто не вніс би Сенегал до списку зон підвищеного воєнного ризику… це може означати загальне зростання ставок страхування воєнних ризиків» не тільки у Чорному морі, – сказав він. «Такого роду атаки стають дещо випадковими».

За словами експерта з морської безпеки, судновласники побоюються, що ескалація може спровокувати Росію на удари у відповідь по українському експорту аміаку та зерна.

Президент Росії Володимир Путін у вівторок назвав атаки України на тіньовий флот «піратством» і пригрозив «повністю відрізати» Україну від моря.

Президент групи з управління морськими ризиками Sedna Global Джон Гаґан зазначив, що Чорне море залишається «точкою кипіння» від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Створення експортних коридорів для українського зерна, за його словами, дещо «заспокоїло» ситуацію, але він додав: «Всі уважно стежать за подіями, щоб зрозуміти, чи не переросте це у ширшу ескалацію».