Морський дрон ГУР підірвав п’ятьох елітних водолазів у бухті Новоросійська

Український морський дрон, що під час операції у Чорному морі заплив до бухти Новоросійська, підірвав п’ятьох елітних водолазів російського флоту.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

“Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження”, – розповідають у ГУР.

Виконати завдання відправили п’ятьох водолазів-розвідників зі спецпідрозділу підводних диверсійних сил та засобів ВМФ РФ. Це — елітна група, на підготовку якої витрачають значні ресурси і яку забезпечують найсучаснішим обладнанням, зазаначає розвідка.

Під час спроби дістати дрон він здетонував, і всі п’ятеро російських підводників загинули.