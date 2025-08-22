        Суспільство

        Морський дрон ГУР підірвав п’ятьох елітних водолазів у бухті Новоросійська

        Федір Олексієв
        22 Серпня 2025 09:19
        читать на русском →
        Український безпілотний морський апарат Magura V / Фото: Reuters
        Український безпілотний морський апарат Magura V / Фото: Reuters

        Український морський дрон, що під час операції у Чорному морі заплив до бухти Новоросійська, підірвав п’ятьох елітних водолазів російського флоту.

        Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

        Реклама
        Реклама

        “Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження”, – розповідають у ГУР.

        Виконати завдання відправили п’ятьох водолазів-розвідників зі спецпідрозділу підводних диверсійних сил та засобів ВМФ РФ. Це — елітна група, на підготовку якої витрачають значні ресурси і яку забезпечують найсучаснішим обладнанням, зазаначає розвідка.

        Під час спроби дістати дрон він здетонував, і всі п’ятеро російських підводників загинули.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини