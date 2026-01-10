В Івано-Франківську розслідують схему видалення конфіденційної інформації за гроші

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області 6 січня ухвалив рішення про надання слідчим тимчасового доступу до банківських документів у межах кримінального провадження за фактом вимагання, пов’язаного з діяльністю Telegram-каналу.

Як встановлено під час досудового розслідування, кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Підставою стало звернення мешканки міста щодо незаконного поширення конфіденційної інформації про її неповнолітню доньку в одному з Telegram-каналів.

За даними слідства, невстановлені особи через чат-бот передавали фото та персональні дані, які публікувалися в Telegram-каналі. Для видалення компрометуючої інформації адміністратор ресурсу під ніком «ОСОБА_8» вимагав оплату в розмірі від 250 до 500 гривень.

Правоохоронці встановили, що кошти за розміщення та видалення матеріалів надходили на банківські картки, оформлені на одну особу. Для підтвердження факту отримання грошей слідчі звернулися до суду з клопотанням про доступ до банківської таємниці.

Суд дозволив слідчим отримати повний масив фінансових даних, зокрема рух коштів по рахунках, інформацію про платників і отримувачів, IP- та MAC-адреси, дані мобільних пристроїв, фото- й відеофіксацію з банкоматів і терміналів, а також документи, на підставі яких були відкриті рахунки.

Слідчий суддя дійшов висновку, що ці відомості мають суттєве значення для встановлення обставин злочину, а отримати їх іншим шляхом неможливо. Ухвала діє протягом двох місяців і оскарженню не підлягає.