В Україні посилиться вітер і прийде потепління — прогноз на 11 лютого

В Україні 11 лютого збережеться морозна погода вночі та відбудеться поступовий перехід до тепліших повітряних мас удень. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у ніч на 11 лютого температура повітря становитиме -9…-13 градусів, на заході та півдні -1…-5 градусів, а на північному сході до -12…-18 градусів. Удень очікується 0…-5 градусів, у західних областях та на півдні повітря прогріється до +1…+5 градусів.

Через зміну холодних повітряних мас на тепліші посилиться південний вітер, місцями до рвучкого та сильного. Мокрий сніг прогнозують у західних областях, також є ймовірність опадів на Вінниччині, Житомирщині та Київщині, на решті території істотних опадів не очікується.

У Києві вночі температура повітря знизиться приблизно до -10 градусів, удень буде близько -2 градусів. У середу в столиці посилиться вітер, збільшиться хмарність, місцями можливий незначний мокрий сніг.

З 12 лютого, за словами синоптикині, потепління посилиться. Вона закликала бути обережними на дорогах, тротуарах і біля будинків через підтавання льоду, утворення бурульок та можливі зсуви снігу з дахів, а також звернула увагу метеочутливих людей на можливий вплив зміни погоди на самопочуття.