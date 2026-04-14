Україна та Німеччина підписали угоду про обмін даними з поля бою

Україна та Німеччина підписали меморандум про обмін оборонними даними з поля бою. Угоду уклали за участі президента Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, документ передбачає запуск спільних проєктів, зокрема аналіз застосування озброєння та обмін бойовими даними. Йдеться про використання німецьких систем, таких як PzH 2000, RCH 155 та IRIS-T, на основі бойових даних для підвищення ефективності та вдосконалення тактики.

Реклама

Реклама

Також Україна надаватиме партнерам доступ до унікальних даних з поля бою, зокрема з системи DELTA та інших цифрових платформ. Це дозволить використовувати їх для навчання та розвитку AI-моделей і аналітичних рішень.

Крім того, сторони працюють над новою двосторонньою угодою у сфері дронів. За результатами домовленостей передбачено отримання Україною ракет, зокрема PAC-2, та пускових установок для систем IRIS-T протягом кількох років для посилення протиповітряної оборони.