На Закарпатті чоловік викрав жінку з трирічною дитиною та відкрив вогонь по поліцейських

У Закарпатській області поліцейські затримали чоловіка, який викрав жінку разом із трирічною дитиною та відкрив вогонь по правоохоронцях. За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Події розгорталися 14 квітня близько 10:56 у Мукачівському районі. За даними поліції, зловмисник, озброєний травматичним пістолетом, під час сварки приставив зброю до голови 45-річної знайомої та змусив її разом із дитиною сісти до автомобіля Skoda.

Згодом чоловік поїхав у Берегівський район, де намагався викрасти ще одну дитину — власного онука, а також спричинив тілесні ушкодження своїй доньці. У цей момент жінка з трирічною дитиною змогла втекти з автомобіля.

Під час затримання зловмисник чинив збройний опір: він вистрілив у голову одному з поліцейських та намагався наїхати автомобілем на іншого. Зловмисника вдалося затримати.

Як розповіли в поліції, усі учасники події перебувають у безпеці, діти не постраждали. Пораненим поліцейським надається медична допомога, загрози їхньому життю немає.

Відкрито два кримінальні провадження — за ч. 2 ст. 146 та ст. 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та посягання на життя працівника правоохоронного органу. За скоєне затриманому загрожує від 9 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.