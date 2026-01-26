У Чугуєві дівчина поїхала на чужому авто і зупинилася на бетонних стовпах

У Чугуєві дівчина самовільно поїхала на автомобілі свого знайомого, а завершила поїздку після зіткнення з бетонними стовпами. Поліція повідомила їй про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

16 січня до Чугуївського районного управління поліції звернувся 29-річний чоловік, який заявив про зникнення автомобіля. За його словами, він припаркував авто біля одного з магазинів міста, а коли повернувся — транспортного засобу на місці вже не було, хоча в салоні залишалася його знайома.

Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження автомобіля. З’ясувалося, що дівчина самовільно сіла за кермо та поїхала у напрямку селища Новопокровка.

Під час руху вона не впоралася з керуванням, унаслідок чого автомобіль наїхав на три бетонні стовпи та зазнав механічних пошкоджень.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили дівчині про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.