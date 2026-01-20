В Одесі зі стрільбою викрали 19-річну дівчину: нападників затримали

Посеред білого дня в центрі Одеси троє чоловіків зі стріляниною викрали 19-річну дівчину та вивезли її на автомобілі. Поліція менш ніж за дві години розшукала зловмисників і звільнила потерпілу, якій, за попередніми даними, не завдали шкоди.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Напад стався минулого тижня на вулиці Старопортофранківській в Одесі. До поліції звернулася жінка і повідомила, що група невідомих, вистріливши зі зброї, силоміць посадили її приятельку до автівки і поїхали.

Поліцейські відновили маршрут автомобіля, на якому пересувались зловмисники, та менш ніж за дві години розшукали їх разом із викраденою дівчиною. Постраждалій не встигли завдати шкоди.

Зловмисники – троє чоловіків 21, 25 та 40 років, двох з яких жертва знала. Як встановили правоохоронці, 21-річний молодик призначив дівчині зустріч, а коли вона прийшла із приятелькою на обумовлене місце, до них під’їхав автомобіль із трьома чоловіками.

“Поки найстарший з них очікував біля автівки, найменший відштовхнув жінку та вистрілив у повітря із пістолета, а третій – силоміць заштовхав дівчину до транспортного засобу, де обмотав їй руки скотчем. Зловмисники відвезли потерпілу до квартири одного з них, біля якої невдовзі були затримані поліцією”, – розповіли правоохоронці.

У затриманих вилучили пістолет, попередньо стартовий, мобільні телефони та автівку. Зловмисникам про підозру у незаконному викраденні та позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу України). Злочин карається ув’язненням до п’яти років. Крім того, наймолодшому фігуранту повідомлено про підозру ще й за ч. 4 ст. 296 ККУ – у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. За цей злочин молодик може опинитись за ґратами на строк до семи років.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: 21-річному – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 грн, 25-річному – цілодобовий домашній арешт, 40-річному – нічний домашній арешт. Мотиви нападу встановлюються.