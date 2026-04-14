        Сили оборони вдарили ракетами SCALP по складу дронів у Донецьку (відео)

        Галина Шподарева
        14 Квітня 2026 17:06
        Удар по складу дронів у Донецьку / Скриншот
        Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ, зокрема по місцю зберігання ударних БпЛА біля аеропорту “Донецьк”. Для цього застосували крилаті ракети SCALP та авіабомби GBU-39.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        У понеділок та в ніч на 14 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів противника в межах зниження його наступального потенціалу.

        Зокрема, підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України завдали удару по місцях зберігання ударних безпілотників у районі аеропорту “Донецьк” на тимчасово окупованій території Донецької області. Удар було здійснено із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39.

        Крім того, українські ударні безпілотники уразили склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Азовське Запорізької області, а також Урзуф і Куликівське Донецької області.

        Втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюються.


