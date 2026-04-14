Трамп уперше прокоментував поразку Орбана та накинувся з критикою на прем’єрку Італії

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував прем’єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні та зробив низку заяв про НАТО, Європу та Папу. Також він прокоментував поразку Віктора Орбана на виборах.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Трамп заявив, що розчарований позицією Мелоні та звинуватив її у відсутності підтримки США: “Чи подобається вам, що ваша прем’єр-міністерка нічого не робить, щоб отримати нафту? Це подобається людям? Не можу собі такого уявити. Я шокований нею. Думав, що вона має мужність, але, як виявилося, помилився”.

Він також повідомив, що не спілкувався з нею тривалий час і вважає, що Італія не хоче долучатися до спільних дій: “Ні. Вона просто каже, що Італія не хоче бути залученою. Хоча Італія отримує нафту саме звідти, хоча Америка дуже важлива для Італії. Вона вважає, що Італія не повинна брати в цьому участі. На її думку, Америка має робити всю роботу за неї”.

Трамп також різко висловився щодо позиції Мелоні у питанні Ірану: “Неприйнятна саме вона, бо їй байдуже, чи матиме Іран ядерну зброю. Якщо в нього з’явиться така можливість, він знищить Італію за дві хвилини”.

Крім того, він розкритикував НАТО та політику європейських країн, заявивши про їхню залежність від США у сфері безпеки та енергетики: “Я просив надіслати все, що вони зможуть, але вони не хочуть. Бо НАТО — це паперовий тигр. Вони платять найвищі у світі ціни за енергоносії й при цьому навіть не готові боротися за Ормузьку протоку, звідки їх отримують. Вони повністю залежать від Трампа, який тримає цю протоку відкритою”.

Окремо Трамп прокоментував заяви Папи щодо миру, заявивши, що той не розуміє ситуації з Іраном: “Він не розуміє і не повинен говорити про війну, бо не має жодного уявлення про те, що відбувається. Він не знає, що минулого місяця в Ірані вбили 42 тисячі демонстрантів”.

Також він відреагував на поразку Віктора Орбана на виборах в Угорщині: “Він був моїм другом. Це були не мої вибори, але він був моїм другом, хорошою людиною. Він добре працював над проблемою імміграції. Не дозволив людям приїжджати й руйнувати його країну, як це сталося в Італії”.