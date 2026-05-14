New York Post: У Венса є інструкції на випадок, якщо з Трампом “щось трапиться”

Президент США Дональд Трамп залишив віцепрезиденту Джей Ді Венсу інструкції на екстрений випадок, якщо тому доведеться перебрати повноваження глави держави. Лист, адресований Венсу, лежить у столі Резолют в Овальному кабінеті.

Про це пише New York Post з посиланням на представника Білого дому Себастьяна Горку.

За словами Себастьяна Горки, в адміністрації США існують протоколи передачі влади на випадок, якщо з Дональдом Трампом “щось трапиться”.

“У шухляді столу Резолют лежить лист, адресований віцепрезиденту, на випадок, якщо з ним щось трапиться. Повірте, у нас є протоколи. Я не можу їх обговорювати, але вони є”, — заявив Горка.

Він зазначив, що не має побоювань щодо безпеки Трампа, однак визнав існування загроз з боку іноземних держав. Зокрема, Горка згадав Китай та заявив, що Трамп є “екзистенційною загрозою” для Пекіна.

Нагадаємо, Трамп раніше пережив кілька замахів, два з яких сталися під час президентської кампанії 2024 року. У січні президент США також заявляв, що залишив “дуже чіткі інструкції” щодо відповіді Ірану на випадок його вбивства.