Президент Польщі Навроцький відмовився від візиту до України у 2026 році

Президент Польщі Кароль Навроцький отримав запрошення від Володимира Зеленського відвідати Київ, однак не планує поїздку до України у 2026 році. За словами польського лідера, можливий візит може відбутися не раніше 2027 року.

Про це пише видання inPoland.

Під час саміту “Бухарестська дев’ятка” у Румунії Зеленський і Навроцький провели зустріч, яку охарактеризували як “конструктивну та приязну”.

Очікується, що обидва президенти знову зустрінуться у червні в Гданську на Міжнародній конференції з відновлення України. За даними організаторів, участь у заході мають взяти близько ста делегацій із різних країн, з яких 40 будуть представлені на урядовому рівні.

Нагадаємо, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким обговорювалися двосторонні відносини між Україною та Польщею.

“Важливо, що маємо спільну позицію: потрібно, щоб вони були справді сильними й добросусідськими. Обговорили наші потенційні контакти на найближчий час. Я поінформував і про нашу дипломатичну роботу. У всіх зусиллях важлива єдність між Європою та США”, – написав Зеленський.

Український лідер подякував польському народові за всю підтримку за час повномасштабної російської агресії. За словами Зеленського, Навроцький підтвердив, що підтримка України триватиме.