        Кількість жертв ракетної атаки на Дніпро зросла до п’яти: у лікарні помер один із поранених

        Галина Шподарева
        14 Квітня 2026 15:41
        Госпіталізація пораненого у Дніпрі / Фото: Нацполіція
        Унаслідок ракетного удару по Дніпру 14 квітня загинули п’ятеро людей. З 25 постраждалих більшість госпіталізована.  

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        “У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро. Ранковий удар по місту забрав життя п’яти людей”, – йдеться в повідомленні.

        Постраждали щонайменше 25 цивільних, 21 людина госпіталізована. Десятеро – у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.

        Пошкоджень зазнало приміщення автозаправної станції, транспортні засоби.

        Пошкоджена автівка та кафе у Дніпрі / Фото: Нацполіція

