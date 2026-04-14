Кількість жертв ракетної атаки на Дніпро зросла до п’яти: у лікарні помер один із поранених

Унаслідок ракетного удару по Дніпру 14 квітня загинули п’ятеро людей. З 25 постраждалих більшість госпіталізована.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
“У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро. Ранковий удар по місту забрав життя п’яти людей”, – йдеться в повідомленні.
Постраждали щонайменше 25 цивільних, 21 людина госпіталізована. Десятеро – у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.
Пошкоджень зазнало приміщення автозаправної станції, транспортні засоби.