Кількість жертв ракетної атаки на Дніпро зросла до п’яти: у лікарні помер один із поранених

Постраждали щонайменше 25 цивільних, 21 людина госпіталізована. Десятеро – у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.

“У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро. Ранковий удар по місту забрав життя п’яти людей”, – йдеться в повідомленні.