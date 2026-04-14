Зеленський назвав строки можливого відновлення роботи нафтопроводу “Дружба”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нафтопровід “Дружба”, пошкоджений російською ракетою, можуть відремонтувати до кінця квітня. Він зазначив, що після цього об’єкт зможе функціонувати.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 14 квітня

“Як ми і обіцяли, до кінця квітня він буде відремонтований. Не повністю, але достатньо, щоб функціонувати”, – заявив Зеленський.

За словами президента, резервуари повністю відновити не встигнуть, оскільки це тривалий процес.

“Але це питання про інше. Чи спроможний він буде функціонувати? Так”, – сказав Зеленський.