Терехов пояснив, чому антидронові сітки не є ефективними для Харкова

Антидронові сітки не здатні повноцінно захистити Харків від основних типів озброєння, якими його атакують. Йдеться про дрони-камікадзе, керовані авіабомби та балістичні ракети.

Про це повідомляє Харківська міська рада з посиланням на заяву мера Ігоря Терехова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, місто зазнає атак “шахедами”, КАБами та балістичними ракетами, і такі засоби захисту не можуть протидіяти цим загрозам.

“Антидронові сітки не будуть панацеєю для Харкова. Місто обстрілюють “шахедами”, керованими авіабомбами та балістикою, і жодна така сітка не здатна зупинити ці види озброєння”, — сказав він.

Терехов зазначив, що дрони типу “Ланцет”, проти яких подібні сітки можуть бути ефективними, російські війська застосовують переважно поблизу лінії фронту, тоді як у Харкові такі випадки поодинокі.

Також Терехов подякував силам протиповітряної оборони, наголосивши, що саме їхня робота дозволяє уникати значно більшої кількості влучань.