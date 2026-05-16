Тайвань різко відповів Трампу після його слів про Китай

Тайвань заявив, що є «суверенною та незалежною демократичною державою» після заяв президента США Дональда Трампа під час його візиту до Пекіна. Напередодні голова КНР Сі Цзіньпін закликав американського лідера не підтримувати незалежність острова, повідомляє AFP.

Під час державного візиту до Китаю Дональд Трамп заявив, що не хоче бачити проголошення незалежності Тайваню та закликав сторони «охолодити ситуацію».

«Я не хочу, щоб хтось проголошував незалежність. Ми не збираємося долати 9500 миль, щоб воювати», – сказав Трамп в ефірі Fox News.

Водночас президент США наголосив, що американська політика щодо Тайваню «не змінилася».

У відповідь МЗС Тайваню заявило, що острів є «суверенною та незалежною демократичною державою» і не підпорядковується Китайській Народній Республіці.

Також у Тайбеї наголосили, що продаж американської зброї Тайваню є частиною безпекових зобов’язань США відповідно до закону про відносини з Тайванем.

Перед самітом Сі Цзіньпін попередив Трампа, що помилки у питанні Тайваню можуть призвести до «конфлікту». Китай вважає острів частиною своєї території та не виключає силового сценарію «возз’єднання».

Трамп також заявив, що зброя для Тайваню є «дуже хорошою переговорною картою» для США та повідомив, що рішення щодо подальших поставок озброєння ухвалить найближчим часом.

Парламент Тайваню раніше схвалив оборонний пакет на 25 млрд доларів, частину якого планують спрямувати на закупівлю американського озброєння.