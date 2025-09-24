        Суспільство

        Тайфун “Рагаса” забрав життя 14 людей на Тайвані та рухається на Китай

        Галина Шподарева
        24 Вересня 2025 13:15
        Супертайфун Рагаса обрушився на Гонконг / Фото: Reuters
        Супертайфун Рагаса обрушився на Гонконг / Фото: Reuters

        Найпотужніший тропічний циклон у світі цього року, тайфун Ragasa, 23 вересня пройшовся Тайванем. 14 людей загинули, 129 зникли безвісти. Циклон продовжив рух у напрямку Китаю.

        Про це пише Reuters.

        З понеділка Тайвань накрив тайфун, внаслідок чого у східному повіті Хуалянь вийшло з берегів озеро, потоки води затопили місто. У туристичному місті Гуанфу багато жителів скаржилися на недостатнє попередження від тайванської влади, яка зазвичай швидко евакуює людей із небезпечних зон на острові, що часто потерпає від тайфунів.

        У Гонконзі величезні хвилі накривали східні й південні райони. У готелі Fullerton на півдні острова морська вода прорвалася крізь скляні двері та затопила вестибюль.

        Морське управління Китаю вперше цього року оголосило найвищий — “червоний” — рівень загрози хвиль, прогнозуючи підйом рівня моря до 2,8 метра в окремих районах провінції Гуандун. “Рагаса” сформувався над західною частиною Тихого океану минулого тижня та швидко посилився до супер тайфуну 5 категорії з вітрами понад 260 км/год. Зараз він ослаб до тайфуну 3 категорії, але все ще здатний валити дерева й лінії електропередач, розбивати вікна та руйнувати будівлі.

        Тайфун має пройти приблизно за 100 км на південь від Гонконгу й вийти на узбережжя Південного Китаю в другій половині дня. На його шляху — найбільші міста провінції Гуандун: Гуанчжоу, Шеньчжень, Фошань і Дунгуань, де мешкає близько 50 млн людей.

        Міністерство надзвичайних ситуацій Китаю направило до Гуандуну десятки тисяч наметів, ліжок, аварійного освітлення та інших засобів допомоги. Понад 770 тис. людей було евакуйовано. У провінції деякі магазини та ресторани встановлювали перед фасадами орендовані вантажівки, щоб захиститися від стихії.

        У Гонконзі рівень попередження знизили з 10 до 8, проте місто залишилося заблокованим. Щонайменше 50 людей дістали травми, для населення відкрито 50 тимчасових притулків.

        Тайфун Рагаса дістався Гонконгу / Фото: Reuters

