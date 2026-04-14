В Україні запровадили кримінальну відповідальність за антисемітизм: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає покарання за прояви антисемітизму.

Відповідна інформація оприлюднена в картці документа на сайті Верховної Ради.

Документ доповнює статтю 161 Кримінального кодексу України про порушення рівноправності громадян формулюванням “прояви антисемітизму”. Йдеться про дискримінацію, спрямовану проти євреїв як етнічної або релігійної групи.

Реклама

Реклама

За прояви антисемітизму передбачено штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років або без такого.

Ті самі дії, якщо вони супроводжуються насильством, обманом чи погрозами, а також у разі їх вчинення службовою особою, караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із можливим обмеженням у праві обіймати посади чи здійснювати певну діяльність до трьох років.

Якщо ж ці дії вчинені організованою групою або спричинили тяжкі наслідки, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Також норма забороняє дискримінацію за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками.

Законопроєкт ініціювала група народних депутатів, зокрема Данило Гетманцев, Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Микита Потураєв, Олександр Качура.