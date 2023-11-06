У Франції вже заарештовано 486 осіб за антисемітизм

Від 7 жовтня, початку війни між ХАМАСом та Ізраїлем, у Франції було скоєно 1040 антисемітських актів. 486 осіб заарештовано за антисемітські дії.

Такі цифри міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен оголосив в ефірі телеканалу France 2.

“Будь-який іноземець, який вчиняє антисемітські дії, буде позбавлений посвідки на проживання, поміщений у центр тимчасового утримання і висланий з країни”, – сказав міністр, уточнивши, що серед заарештованих зловмисників також 102 іноземні громадяни. Дарманен заявив, що розуміє “занепокоєння французьких євреїв» і запевнив, що для їхнього захисту “задіяні всі засоби”.

Префект поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив в ефірі BFMTV, що побоюється “сплеску антисемітських актів”, кількість яких у столичному регіоні також зростає. 257 злочинів зафіксовано, проведено 90 арештів, зазначив Нуньєс.

Нагадаємо, минулого тижня на фасадах кількох будівель у Парижі, а також у кількох містах в сусідніх департаментах були виявлені зображення зірки Давида, намальовані синім кольором за допомогою трафарету. Антисемітські написи з’явились також біля школи в Страсбурзі. У суботу в Ліоні молода жінка єврейського віросповідання зазнала ножових поранень на порозі власної квартири, що, за словами прокуратури, могло мати антисемітські мотиви