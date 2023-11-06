Суспільство

У Франції вже заарештовано 486 осіб за антисемітизм

6 Листопада 2023 11:47
читать на русском →
франція, антисемітизм

Від 7 жовтня, початку війни між ХАМАСом та Ізраїлем, у Франції було скоєно 1040 антисемітських актів. 486 осіб заарештовано за антисемітські дії.

Такі цифри міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен оголосив в ефірі телеканалу France 2.

“Будь-який іноземець, який вчиняє антисемітські дії, буде позбавлений посвідки на проживання, поміщений у центр тимчасового утримання і висланий з країни”, – сказав міністр, уточнивши, що серед заарештованих зловмисників також 102 іноземні громадяни. Дарманен заявив, що розуміє “занепокоєння французьких євреїв» і запевнив, що для їхнього захисту “задіяні всі засоби”.

Префект поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив в ефірі BFMTV, що побоюється “сплеску антисемітських актів”, кількість яких у столичному регіоні також зростає. 257 злочинів зафіксовано, проведено 90 арештів, зазначив Нуньєс.

Нагадаємо, минулого тижня на фасадах кількох будівель у Парижі, а також у кількох містах в сусідніх департаментах були виявлені зображення зірки Давида, намальовані синім кольором за допомогою трафарету. Антисемітські написи з’явились також біля школи в Страсбурзі. У суботу в Ліоні молода жінка єврейського віросповідання зазнала ножових поранень на порозі власної квартири, що, за словами прокуратури, могло мати антисемітські мотиви


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Листопада 2023 10:53

СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари по залізниці на Вінничині
6 Листопада 2023 08:40

Сили ППО вночі знищили одну ракету та 15 “Шахедів” 
6 Листопада 2023 07:48

Ворог здійснив атаку на  південь “Шахедами” та чотирма типами ракет
5 Листопада 2023 20:36

Надходять повідомлення про потужний вибух на складі БК під Маріуполем
5 Листопада 2023 20:11

Фотофакт: Північне сяйво над Україною
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки