Антисемітська атака в Лондоні: спалено чотири швидкі

У північному Лондоні вночі підпалили чотири карети швидкої допомоги, що належать єврейській волонтерській організації Hatzola. Інцидент стався поблизу синагоги в районі Голдерс-Грін.

Як повідомляє Reuters, на місце події прибули шість пожежних машин і близько 40 рятувальників. Під час пожежі вибухнули газові балони в автомобілях, унаслідок чого було вибито вікна в сусідньому житловому будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав інцидент «глибоко шокуючим антисемітським підпалом» і висловив підтримку єврейській громаді. Посольство Ізраїлю у Великій Британії заявило про зростання антисемітизму в Лондоні та закликало до рішучих дій.

За даними ресурсу SITE Intelligence, відповідальність за атаку взяло на себе пов’язане з Іраном угруповання Islamic Movement of the People of the Right Hand, яке, за їхніми словами, причетне до подібних підпалів у Бельгії, Греції та Нідерландах.

Поліція Лондона кваліфікує інцидент як злочин на ґрунті ненависті. Мер міста Садік Хан засудив напад і повідомив про посилення патрулювання в районі.

Зазначається, що після атак ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року рівень антисемітських інцидентів у світі значно зріс. Британська влада раніше попереджала про ризик подальшого загострення ситуації на тлі конфліктів на Близькому Сході.