NASA показало вражаюче фото галактик за 4 млрд світлових років від Землі

NASA опублікувало нове зображення, отримане космічним телескопом Hubble, на якому зафіксоване масивне скупчення галактик MACS J1141.6-1905. Об’єкт розташований приблизно за чотири мільярди світлових років від Землі.

Космічний телескоп Hubble NASA зафіксував це зображення скупчення галактик MACS J1141.6-1905 у видимому та інфрачервоному світлі / Фото: NASA

Про це повідомило NASA.

На знімку видно галактики різних форм і розмірів, які згруповані ближче до центру кадру. Також на фото помітні яскраві зорі переднього плану з характерними “променями”.

У NASA пояснили, що ці так звані дифракційні спалахи виникають через особливості конструкції телескопа Hubble та заломлення світла навколо опор вторинного дзеркала.

Зображення було створене на основі спостережень у видимому та інфрачервоному спектрах.

У NASA зазначили, що вчені досліджували це скупчення галактик через його потужне рентгенівське випромінювання та шукали далекі галактики, які збільшуються завдяки ефекту гравітаційного лінзування.

MACS J1141.6-1905 розташоване у сузір’ї Чаші.

У NASA також нагадали, що архів Hubble налічує вже понад 1,7 мільйона спостережень, які продовжують використовувати астрономи для нових відкриттів.