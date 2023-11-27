Суспільство

50 тисяч людей  пройшли в неділю маршем у Лондоні протестуючи проти антисемітизму

27 Листопада 2023 08:22
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британія, антисемітизм

Приблизно 50 000 демонстрантів проти антисемітизму пройшли в неділю маршем у Лондоні, протестуючи проти зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті проти євреїв після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні і подальших ізраїльських бомбардувань Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники несли плакати з написами “Пліч-о-пліч з британськими євреями” і “Нульова толерантність до антисемітів”. На інших плакатах були зображені обличчя ізраїльських заручників, яких утримує палестинське бойове угрупування ХАМАС.

Деякі люди співали на івриті, а інші скандували “Поверніть їх додому”, маючи на увазі заручників.

Лондонська міська поліція отримала повідомлення про 554 антисемітських правопорушення в період з 1 жовтня по 1 листопада, в порівнянні з 44 роком раніше. Кількість повідомлень про злочини на ґрунті ісламофобії за той самий період зросла майже втричі – до 220.

Поліція заарештувала ультраправого активіста Томмі Робінсона на початку недільного маршу після того, як він відмовився покинути територію на вимогу поліцейських.

Організатори демонстрації попросили Робінсона не брати участь у ній через те, що його присутність може спричинити заворушення.

Поліція також заарештувала чоловіка, який, за їхніми словами, робив антисемітські коментарі.


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