        Суспільство

        Україна та Німеччина узгодили пакет оборонної співпраці на €4 млрд

        Галина Шподарева
        14 Квітня 2026 16:56
        Михайло Федоров та Борис Пісторіус / Фото: t.me/zedigital
        Україна та Німеччина узгодили новий пакет оборонної співпраці на €4 млрд, який передбачає посилення ППО, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів. Відповідні домовленості досягнуті під час зустрічі міністра оборони України з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

        Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

        “Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot — це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.  

        Реклама
        Реклама

        Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T для посилення багаторівневої системи протиповітряної оборони.

        Досягнуто й домовленостей про інвестиції у розмірі €300 млн у розвиток далекобійних спроможностей, що дозволить нарощувати виробництво українського озброєння.

        У межах ініціативи Build with Ukraine також запускається спільне виробництво mid-strike дронів із використанням штучного інтелекту. На першому етапі планується виготовити 5 тисяч дронів для Сил оборони.

        Під час візиту сторони підписали три угоди, що охоплюють посилення ППО, розвиток deep-strike можливостей та виробництво дронів.


        Реклама
        Реклама

