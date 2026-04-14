Україна та Німеччина узгодили пакет оборонної співпраці на €4 млрд

Україна та Німеччина узгодили новий пакет оборонної співпраці на €4 млрд, який передбачає посилення ППО, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів. Відповідні домовленості досягнуті під час зустрічі міністра оборони України з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

“Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot — це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T для посилення багаторівневої системи протиповітряної оборони.

Досягнуто й домовленостей про інвестиції у розмірі €300 млн у розвиток далекобійних спроможностей, що дозволить нарощувати виробництво українського озброєння.

У межах ініціативи Build with Ukraine також запускається спільне виробництво mid-strike дронів із використанням штучного інтелекту. На першому етапі планується виготовити 5 тисяч дронів для Сил оборони.

Під час візиту сторони підписали три угоди, що охоплюють посилення ППО, розвиток deep-strike можливостей та виробництво дронів.