        Авіаудар по Печенізькій дамбі на Харківщині: військові повідомили про наслідки (відео)

        Галина Шподарева
        14 Квітня 2026 16:36
        Влучання керованої авіабомби біля Печенізької дамби на Харківщині / Скриншот
        Влучання керованої авіабомби біля Печенізької дамби на Харківщині / Скриншот

        14 квітня російські війська здійснили атаки на дамбу Печенізького водосховища, застосувавши керовані авіаційні бомби.

        У 16-му армійському корпусі Збройних Сил України показали відео, отримане з інформаційних ресурсів противника.

        За наявною інформацією, чотири авіабомби влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві — у воду. У підрозділі зазначили, що вибір часу атаки пов’язаний із максимальним рівнем води у водосховищі, що могло спричинити значні наслідки для територій нижче за течією.

        Після удару на підконтрольних РФ ресурсах почали поширювати інформацію про нібито пошкодження дамби та аварійний скид води.

        У підрозділі ЗСУ наголосили, що дамба не пошкоджена, а скид води відбувається у плановому контрольованому режимі.

        “Ситуація повністю моніториться. Враховуючи досвід попередніх підступних атак, заздалегідь розроблені плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини”, — йдеться в повідомленні.


