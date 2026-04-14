Авіаудар по Печенізькій дамбі на Харківщині: військові повідомили про наслідки (відео)

14 квітня російські війська здійснили атаки на дамбу Печенізького водосховища, застосувавши керовані авіаційні бомби.

У 16-му армійському корпусі Збройних Сил України показали відео, отримане з інформаційних ресурсів противника.

За наявною інформацією, чотири авіабомби влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві — у воду. У підрозділі зазначили, що вибір часу атаки пов’язаний із максимальним рівнем води у водосховищі, що могло спричинити значні наслідки для територій нижче за течією.

Після удару на підконтрольних РФ ресурсах почали поширювати інформацію про нібито пошкодження дамби та аварійний скид води.

У підрозділі ЗСУ наголосили, що дамба не пошкоджена, а скид води відбувається у плановому контрольованому режимі.

“Ситуація повністю моніториться. Враховуючи досвід попередніх підступних атак, заздалегідь розроблені плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини”, — йдеться в повідомленні.