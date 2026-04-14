У Дніпрі 15 квітня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ

Середу, 15 квітня, у Дніпрі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару 14 квітня. Сьогодні РФ вдарила по місту ракетою, внаслідок чого п’ятеро людей загинули та 22 постраждали.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов.

Завтра на будівлях міської ради, комунальних підприємств, установ і закладів приспустять державні прапори України.

Також підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності рекомендували долучитися до вшанування пам’яті загиблих і вивісити державні прапори з чорними стрічками.

За даними Дніпропетровської ОВА, 22 поранених внаслідок удару по Дніпру залишаються у лікарнях. 12 – у важкому стані. Решта в стані середньої тяжкості. У постраждалих поранення черевної порожнини, грудної клітини та кінцівок. Пʼятеро постраждалих на амбулаторному лікуванні.