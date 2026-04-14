Американські військові вдарили по судну наркоторговців у Тихому океані (відео)

США завдали удару по судну, яке використовували наркокартелі для перевезення наркотиків. У результаті операції було ліквідовано двох осіб.
Про це повідомили у Південному командуванні США.
13 квітня за наказом командувача генерала Френсіса Донована Об’єднана оперативна група Southern Spear здійснила точковий удар по судну, яке діяло в інтересах організацій, визнаних терористичними.
За даними розвідки, судно рухалося відомими маршрутами наркотрафіку у східній частині Тихого океану та було залучене до незаконних операцій.
Унаслідок удару ліквідовано двох чоловіків, причетних до діяльності наркокартелів.
Applying total systemic friction on the cartels. On April 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the… pic.twitter.com/zZQKEPiSoI— U.S. Southern Command (@Southcom) April 13, 2026