Американські військові вдарили по судну наркоторговців у Тихому океані (відео)

США завдали удару по судну, яке використовували наркокартелі для перевезення наркотиків. У результаті операції було ліквідовано двох осіб.

Про це повідомили у Південному командуванні США.

13 квітня за наказом командувача генерала Френсіса Донована Об’єднана оперативна група Southern Spear здійснила точковий удар по судну, яке діяло в інтересах організацій, визнаних терористичними.

Реклама

Реклама

За даними розвідки, судно рухалося відомими маршрутами наркотрафіку у східній частині Тихого океану та було залучене до незаконних операцій.

Унаслідок удару ліквідовано двох чоловіків, причетних до діяльності наркокартелів.