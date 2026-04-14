        Американські військові вдарили по судну наркоторговців у Тихому океані (відео)

        Галина Шподарева
        14 Квітня 2026 18:39
        Уражене судно наркоторговців / Скриншот
        Уражене судно наркоторговців / Скриншот

        США завдали удару по судну, яке використовували наркокартелі для перевезення наркотиків. У результаті операції було ліквідовано двох осіб.

        Про це повідомили у Південному командуванні США.

        13 квітня за наказом командувача генерала Френсіса Донована Об’єднана оперативна група Southern Spear здійснила точковий удар по судну, яке діяло в інтересах організацій, визнаних терористичними.

        За даними розвідки, судно рухалося відомими маршрутами наркотрафіку у східній частині Тихого океану та було залучене до незаконних операцій.

        Унаслідок удару ліквідовано двох чоловіків, причетних до діяльності наркокартелів.


