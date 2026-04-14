        Теракт у Броварах: двоє підозрюваних діяли за вказівкою спецслужб РФ

        Галина Шподарева
        14 Квітня 2026 16:15
        читать на русском →
        Затримані за підозрою у скоєнні теракту у Броварах / Фото: Нацполіція
        Увечері 13 квітня поблизу приватного будинку у місті Бровари Київської області пролунав вибух. Поранення дістав чоловік. Правоохоронці встановили та затримали двох підозрюваних у виконанні теракту.

        Про це повідомили в Нацполіції України.

        Правоохоронці встановили, що до вибуху причетні 23-річний житель Броварів та 17-річний житель Чернівецької області. За даними слідства, вони діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди: один заклав вибуховий пристрій, інший встановлював мобільний телефон для спостереження.

        Реклама
        Реклама

        “Вибухівку було розміщено біля паркану та приведено у дію за допомогою телефонного дзвінка. Мобільний пристрій для фіксації теракту зловмисники закріпили до вуличної електроопори”, – розповіли в СБУ.

        Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки та електросірники.

        За даним фактом розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

        Місце вибуху у Броварах / Фото: Нацполіція

        Реклама
        Реклама

