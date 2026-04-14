Теракт у Броварах: двоє підозрюваних діяли за вказівкою спецслужб РФ

Увечері 13 квітня поблизу приватного будинку у місті Бровари Київської області пролунав вибух. Поранення дістав чоловік. Правоохоронці встановили та затримали двох підозрюваних у виконанні теракту.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Правоохоронці встановили, що до вибуху причетні 23-річний житель Броварів та 17-річний житель Чернівецької області. За даними слідства, вони діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди: один заклав вибуховий пристрій, інший встановлював мобільний телефон для спостереження.

“Вибухівку було розміщено біля паркану та приведено у дію за допомогою телефонного дзвінка. Мобільний пристрій для фіксації теракту зловмисники закріпили до вуличної електроопори”, – розповіли в СБУ.

Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки та електросірники.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).