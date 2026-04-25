Теракт у Києві: генпрокурор представив повну хронологію та портрет особистості нападника

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про встановлення повної хронології теракту в Києві 18 квітня. Унаслідок нападу загинули семеро людей.

Про результати розслідування повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, слідство встановило повну хронологію подій та сформувало детальний портрет нападника. Ним виявився уродженець Москви 1968 року народження, військовий пенсіонер, який у 1992–2005 роках проходив службу в ЗСУ та мав звання майора у відставці.

Після початку російської агресії він переїхав до Києва з Бахмута. Раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності та мав зареєстровану зброю, зокрема карабіни і травматичний пістолет. Обставини отримання дозволів перевіряються.

Слідство встановило, що чоловік системно готувався до нападу. У його телефоні виявили записи, на яких він відпрацьовував навички стрільби та супроводжував свої дії агресивними висловлюваннями і закликами до насильства.

За даними слідства, конфлікт, який став початком трагедії, виник через суперечку біля під’їзду щодо домофона. Під час інциденту нападник спочатку відкрив стрілянину з травматичної зброї, а згодом, після повернення до квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання і продовжив стрілянину.

Біля будинку він убив сусіда та таксиста, поранив кількох людей, частина з яких згодом померла. Після цього нападник рухався в напрямку супермаркету, де також відкрив вогонь і застрелив ще людей, а також поранив відвідувачів.

У магазині він погрожував людям зброєю, а згодом забарикадувався із заручниками та вимагав переговорів.

Під час штурму спецпідрозділом нападника ліквідували.

Унаслідок теракту загинули семеро осіб, ще семеро постраждалих перебувають у лікарні.

Слідство перевірило версію щодо можливих зв’язків нападника зі спецслужбами росії, однак наразі таких зв’язків не встановлено.

Остаточні висновки щодо мотивів та психічного стану стрільця будуть зроблені після проведення експертиз. Досудове розслідування здійснює Служба безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.