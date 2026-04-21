Суд арештував другу патрульну у справі теракту в Києві

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід патрульній Ганні Дудіній у справі теракту 18 квітня. Її взяли під варту з можливістю внесення застави.

Як стало відомо Головне в Україні з трансляції судового засідання, Печерський районний суд Києва обрав Ганні Дудіній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 червня з альтернативою застави у розмірі 266 тисяч гривень.

Такий самий запобіжний захід раніше обрали іншому фігуранту справи — патрульному Михайлу Дробницькому.

Сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою, тоді як захист просив про домашній арешт.

Під час засідання Дудіна не визнала провину та заявила, що не відкрила вогонь, оскільки не бачила нападника. За її словами, вона поверталася до службового автомобіля за аптечкою, коли почула постріли та почала шукати укриття.

Також вона пояснила, що не забрала поранену дитину, оскільки підозрювала тяжке поранення голови, при якому людину не можна рухати.

Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, суд обрав запобіжні заходи двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві, яких підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

За його словами, кожному з них призначено тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

У прокуратурі зазначили, що наполягали на арешті з огляду на тяжкість наслідків та суспільний резонанс справи. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.