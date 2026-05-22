Четверо високопосадовців поліції вийшли із СІЗО у справі про “кришування” порноофісів

Четверо посадовців регіональних підрозділів Нацполіції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей вийшли із СІЗО під заставу у справі про ймовірне «кришування» так званих порноофісів. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Серед тих, хто вийшов під заставу, — другий заступник начальника ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області Володимир Яцюк. Суд визначив йому заставу у розмірі 5 мільйонів гривень.

Також під заставу вийшов перший заступник начальника ГУ Нацполіції в Тернопільській області Андрій Ткачик — сума застави становить 5 мільйонів гривень.

Реклама

Реклама

Заступнику начальника ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області Сергію Безпальку суд призначив заставу у 7 мільйонів гривень.

Ще одним фігурантом є заступник начальника ГУ Нацполіції в Житомирській області Ілля Гулеватий, який вийшов під заставу у понад 1,16 мільйона гривень.

За рішенням суду всі підозрювані зобов’язані з’являтися за першим викликом слідчого та прокурора, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Під вартою наразі залишається колишній водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» Володимир Воробей. Для нього суд визначив заставу у 8 мільйонів гривень.

20 травня правоохоронці повідомили про викриття схеми за участі посадовців поліції трьох областей.

За версією слідства, фігуранти отримували неправомірну вигоду за «кришування» діяльності осіб, які створювали та поширювали в інтернеті контент відвертого характеру. В обмін на гроші посадовці нібито обіцяли не реагувати на таку діяльність і не притягувати причетних до відповідальності.