        Кримінал

        У Києві водій влаштував стрілянину на перехресті, є поранений

        Галина Шподарева
        22 Квітня 2026 08:33
        Затриманий стрілець / Фото: Поліція Києва
        У Дарницькому районі Києва стався дорожній конфлікт зі стріляниною, унаслідок якого поранено чоловіка. Поліцейські затримали водія, який застосував зброю.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Інцидент стався на вулиці Кам’янській. За даними поліції, між водієм і пішоходом виникла сварка через те, що чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Під час конфлікту керманич здійснив кілька пострілів у бік чоловіка.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок стрілянини киянин дістав поранення ноги та спини. Правоохоронці затримали місцевого жителя та вилучили у нього пристрій для відстрілу гумових куль.

        Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

        Вилучений пістолет / Фото: Поліція Києва

        Реклама
        Реклама

