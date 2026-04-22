В Україні розпочали створення Пантеону видатних українців

Президент Володимир Зеленський заявив про початок роботи зі створення Пантеону видатних українців. Ініціатива передбачає формування нової політики пам’яті та повернення історичних постатей до України.

За словами глави держави, відбулася нарада щодо стратегічних питань української політики пам’яті та вшанування національних героїв. У межах цієї роботи вже розпочато створення Пантеону видатних українців.

Зеленський наголосив, що обсяг завдань є значним і потребує залучення державних інституцій, українського суспільства, а також дипломатичної співпраці з міжнародними партнерами.

Йдеться, зокрема, про повернення в Україну історичних діячів, які мають фундаментальне значення для формування національної свідомості та державотворення.

Президент також зазначив, що увага приділятиметься формуванню політики героїв, належній меморіалізації різних етапів історії та повноцінному поверненню української історичної пам’яті.

За його словами, планується створити особливе місце ціннісної консолідації українського народу, яке матиме значення для майбутніх поколінь і зберігатиме пам’ять про тих, хто формував культуру та державу.

Зеленський подякував Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, керівнику Офісу Президента Кирилу Буданову, заступниці керівника Офісу Ірині Верещук та іншим учасникам роботи, зазначивши, що вже визначено подальші кроки реалізації цієї ініціативи.