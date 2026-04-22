Уряд затвердив програму розвитку біометану до 2035 року

Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану до 2035 року. Вона передбачає масштабне нарощування виробництва та експорт до Євросоюзу.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, реалізація програми має активізувати можливості України стати великим виробником біогазів та їх експортером до ЄС. Це, зокрема, має допомогти Європі зменшити залежність від російських вуглеводнів.

Програма також спрямована на зміцнення енергетичної стійкості України та розвиток відновлювальної енергетики через залучення інвестицій.

Серед ключових заходів — будівництво нових біометанових заводів, модернізація існуючих біогазових установок, створення інвестиційних стимулів для бізнесу та дерегуляція підключення виробників біометану до газотранспортної і газорозподільчих мереж.

Уряд визначив амбітні цілі: до 2030 року виробляти 1 млрд кубометрів біометану щороку, а протягом наступних п’яти років збільшити цей обсяг до 2,1 млрд кубометрів.

На першому етапі планується запуск восьми біометанових заводів і створення інституційної основи для функціонування галузі.

Також затверджено план реалізації програми. Серед найближчих кроків — отримання доступу до бази даних ЄС щодо відновлювальних видів палива, ініціювання угоди з Євросоюзом про взаємне визнання гарантій походження біометану та затвердження правил визначення якості природного газу.