У Європі можуть скасувати рейси через нестачу пального

Європейська авіація може зіткнутися з масовими перебоями через дефіцит авіаційного пального на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану. Запасів пального може вистачити лише на кілька тижнів, що ставить під загрозу літній туристичний сезон.

Про це повідомляє Al Jazeera. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у Європи може залишатися близько шести тижнів запасів авіапалива, і за відсутності постачань найближчим часом можливі скасування рейсів.

Ключовим фактором стала напруженість навколо Ормузької протоки, через яку у мирний час проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого газу. Порушення логістики вже призвело до різкого зростання цін на енергоносії: ціна на нафту Brent піднімалася вище 100 доларів за барель із довоєнного рівня близько 66 доларів.

Європа особливо залежить від імпорту авіапалива з Близького Сходу — близько 75% поставок надходить саме з цього регіону. Альтернативні постачання зі США та інших країн поки не можуть повністю компенсувати дефіцит.

Авіаційні організації попереджають про серйозні ризики для економіки. Зокрема, Airports Council International Europe заявила, що нестача пального може суттєво вдарити по європейській економіці. Запаси в паливних хабах уже скорочуються, а деякі аеропорти попереджають про можливий дефіцит пального вже за три тижні.

Ціни на авіапаливо в Європі досягли рекордних 1800 доларів за тонну в березні, після чого дещо знизилися у квітні. Водночас авіакомпанії стикаються з невизначеністю постачань: постачальники скорочують горизонти прогнозування до одного місяця.

На цьому тлі німецька Lufthansa оголосила про закриття свого регіонального підрозділу CityLine, пояснивши це зростанням витрат на паливо та іншими економічними факторами.