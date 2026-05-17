Білий дім опублікував зображення Трампа в образі Джеймса Бонда та викликав хвилю жартів у соцмережах

Білий дім опублікував у соцмережах зображення Дональда Трампа в образі Джеймса Бонда. Публікація з’явилася на тлі новин про початок кастингу на роль нового агента 007.

Про це повідомляє Variety.

Фото: The White House/X

17 травня Білий дім опублікував згенероване зображення, на якому Трамп зображений у стилістиці постера фільмів про Джеймса Бонда. На картинку також наклали напис “Make America Great Again”.

Публікація з’явилася після повідомлень про те, що Amazon MGM Studios розпочала кастинг нового виконавця ролі агента 007. За даними Variety, підбір актора очолює кастинг-директорка Ніна Голд, яка працювала над “Грою престолів”, “Зоряними війнами” та “Короною”.

Видання також повідомило, що одним із претендентів на роль став Том Френсіс, відомий за постановкою “Бульвар Сансет”.

Після публікації Білого дому користувачі соцмереж почали масово жартувати з образу “Трампа-Бонда”. Зокрема, один із користувачів X опублікував картинку з написом “License to Groom”, а інші поширювали меми із Трампом у стилі агента 007.

Variety зазначає, що раніше Трамп уже публікував AI-зображення себе в образі Папи Римського та “христоподібної” фігури.