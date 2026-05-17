У центрі Модени авто влетіло в натовп: Мелоні терміново їде на місце трагедії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні скасувала зустріч із президентом Кіпру в Нікосії та вирушить до Модени після інциденту з наїздом автомобіля на людей у центрі міста. Унаслідок наїзду постраждали восьмеро людей, четверо з них перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, інцидент стався 16 травня у центрі Модени на півночі Італії. 30-річний чоловік, народжений в Італії та північноафриканського походження, в’їхав автомобілем у натовп людей.

Після цього він намагався втекти та ножем поранив одного з трьох перехожих, які намагалися його зупинити. Згодом чоловіка затримала поліція.

Прокуратура Модени повідомила, що підозрюваного розслідують за статтями про масове вбивство та завдання тілесних ушкоджень. Слідчі встановлюють мотиви його дій.

У прокуратурі заявили, що чоловік навмисно та без розбору наїжджав на пішоходів у переповненому центрі міста, де проживають понад 180 тисяч людей.

Мер Модени Массимо Меццетті повідомив RaiNews24, що у 2022 році чоловік проходив лікування через шизоїдний розлад особистості, після чого “зник із поля зору”.

За інформацією прокуратури, двоє з важкопоранених втратили ноги, а стан одного з них оцінюють як критичний.