        У центрі Модени авто влетіло в натовп: Мелоні терміново їде на місце трагедії

        Сергій Бордовський
        17 Травня 2026 13:34
        Автомобіль, який в'їхав у натовп пішоходів, евакуюють з місця події після того, як у центрі міста Модена на півночі Італії 16 травня 2026 року кілька людей отримали поранення / Фото: REUTERS
        Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні скасувала зустріч із президентом Кіпру в Нікосії та вирушить до Модени після інциденту з наїздом автомобіля на людей у центрі міста. Унаслідок наїзду постраждали восьмеро людей, четверо з них перебувають у тяжкому стані.

        Про це повідомляє Reuters.

        За даними агентства, інцидент стався 16 травня у центрі Модени на півночі Італії. 30-річний чоловік, народжений в Італії та північноафриканського походження, в’їхав автомобілем у натовп людей.

        Після цього він намагався втекти та ножем поранив одного з трьох перехожих, які намагалися його зупинити. Згодом чоловіка затримала поліція.

        Прокуратура Модени повідомила, що підозрюваного розслідують за статтями про масове вбивство та завдання тілесних ушкоджень. Слідчі встановлюють мотиви його дій.

        У прокуратурі заявили, що чоловік навмисно та без розбору наїжджав на пішоходів у переповненому центрі міста, де проживають понад 180 тисяч людей.

        Мер Модени Массимо Меццетті повідомив RaiNews24, що у 2022 році чоловік проходив лікування через шизоїдний розлад особистості, після чого “зник із поля зору”.

        За інформацією прокуратури, двоє з важкопоранених втратили ноги, а стан одного з них оцінюють як критичний.


