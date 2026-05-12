В Ірпені вантажівка збила дитину на пішохідному переході

В Ірпені Київської області 8-річна дівчинка померла після наїзду вантажівки на пішохідному переході. Поліція затримала водія та відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомила поліція Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася 12 травня близько 08:00 на перехресті вулиць Центральної та Донцова.

Реклама

Реклама

Слідство встановило, що 51-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego під час повороту праворуч здійснив наїзд на малолітню дівчинку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Після ДТП дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, однак врятувати її медикам не вдалося.

Правоохоронці затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.