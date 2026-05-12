Президент Фінляндії: миру в Україні цього року, ймовірно, не буде

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Європі «час починати переговори з Росією», однак наголосив на необхідності координації між європейськими країнами. Водночас він висловив сумнів у можливості досягнення миру в Україні вже цього року.

Про це Стубб сказав в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

За словами президента Фінляндії, наразі можливі три сценарії розвитку подій: продовження війни, досягнення перемир’я та мирної угоди або падіння однієї зі сторін, «ймовірно, Росії».

Реклама

Реклама

«Я вважаю, що можливість миру не проглядається, принаймні цього року», — заявив Стубб.

Водночас він зазначив, що якщо політика США щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, то європейські країни мають вступати у прямий діалог із Москвою.

Стубб повідомив, що європейські лідери вже обговорюють, хто саме може ініціювати контакт із Росією. За його словами, наразі остаточного рішення немає, однак ключовим залишається узгодження дій між країнами «Е5» — Німеччиною, Францією, Італією, Великою Британією та Польщею — а також скандинавськими й балтійськими державами.

Президент Фінляндії також прокоментував побоювання щодо можливого скорочення американської військової присутності в Європі. На його думку, США не залишать Європу, оскільки американські бази потрібні Вашингтону для проєкції сили в інших регіонах світу.

«Американські війська знаходяться в Європі не для того, щоб захищати нас, а для того, щоб Америка могла бути світовою державою», — сказав він.

Водночас Стубб наголосив, що Європа повинна брати на себе більше відповідальності за власну безпеку. За його словами, оборонна стратегія Фінляндії завжди будувалася так, щоб країна могла захищатися від Росії самостійно.

«Якщо ми можемо захистити себе самі, тоді і НАТО зможе», — заявив президент Фінляндії.